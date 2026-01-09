МИД Польши вызвал посла Венгрии на фоне предоставления убежища польским гражданам

Министерство иностранных дел Польши вызвало венгерского посла после того, как Будапешт предоставил убежище двум пока неидентифицированным гражданам Польши.

Об этом сообщил в пятницу, 9 января, представитель министерства Мацей Вевьор, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель внешнеполитического ведомства Польши заявил, что МИД вызвал венгерского посла, чтобы сообщить ему о своем "возражении против этого решения".

По данным RMF24, встреча в министерстве состоится или 9 января, или 12 января.

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо ко всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что страна сожалеет о решении Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считает, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.