ЗМІ: Угорщина надала притулок ще двом громадянам Польщі

Незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам іншої країни Євросоюзу – Польщі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє портал VSquare, пише "Європейська правда".

Кілька європейських дипломатів підтвердили виданню існування цього листа, в якому йдеться: "23 грудня 2025 року Угорщина повідомила Раді (Європейського Союзу) про прийняття рішення щодо схвалення заяв про надання притулку двом громадянам Польщі". У листі не було зазначено жодних імен.

Видання звернулося за роз'ясненнями до трьох угорських міністерств, проте наразі відповіді не отримало.

Це означає, що кількість "польських біженців", яким надав притулок Віктор Орбан, тепер зросла до трьох.

Рік тому, у грудні 2024 року, Угорщина надала політичний притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марчину Романовському, якого розшукують у його країні за 11 фінансових злочинів, пов'язаних із ймовірним розкраданням коштів так званого Фонду юстиції.

Наприкінці 2025 року колишній начальник Романовського, ексміністр юстиції Збігнєв Зьобро, з'явився в Будапешті на незвично тривалий термін – саме тоді, коли проти нього готували кримінальні звинувачення, а Сейм скасував його імунітет.

Він проводив зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у його кабінеті. Зьобро не відповів на запитання польських журналістів, чи порушувалось питання про надання притулку під час їхньої розмови.

15 січня 2026 року варшавський суд має розглянути можливий арешт Зьобро, проти якого прокуратура має намір висунути 26 звинувачень, зокрема в керівництві організованим злочинним угрупованням.

Кілька місяців тому Орбан відкрито натякнув, що більше поляків можуть отримати притулок в Угорщині.

