Польща вимагає від Угорщини роз’яснень щодо надання притулку польським громадянам

Польща шкодує з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважає, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Польщі, яку наводить Onet.

У міністерстві зазначили, що Польща, як і інші члени ЄС, "отримала інформацію про надання притулку в Угорщині двом громадянам Республіки Польща. Інформація, передана Європейській комісії, не містить даних про осіб, яким було надано притулок".

"Польща з жалем сприймає останні кроки уряду Угорщини, які негативно впливають на двосторонні відносини та підривають принципи європейської солідарності", – зазначило Міністерство закордонних справ Польщі

Польська сторона "звернулася безпосередньо до угорської сторони з проханням надати інформацію про те, хто є особами, на яких поширюється це рішення". Відповідь з Угорщини ще не надійшла.

Польща повідомила владі Угорщини про свою незгоду з ігноруванням правових систем, що діють в країнах ЄС. Крім того, Міністерство закордонних справ має намір представити послу Угорщини в Польщі "негативну оцінку цих дій".

Раніше ЗМІ повідомили, що незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена невідомі.

Рік тому, у грудні 2024 року, Угорщина надала політичний притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марчину Романовському, якого розшукують у його країні за 11 фінансових злочинів, пов'язаних із ймовірним розкраданням коштів так званого Фонду юстиції.

Наприкінці 2025 року колишній начальник Романовського, ексміністр юстиції Збігнєв Зьобро, з'явився в Будапешті на незвично тривалий термін – саме тоді, коли проти нього готували кримінальні звинувачення, а Сейм скасував його імунітет.

Він проводив зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у його кабінеті. Зьобро не відповів на запитання польських журналістів, чи порушувалось питання про надання притулку під час їхньої розмови.