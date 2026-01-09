Україна і Британія обговорили розміщення контингенту у разі завершення війни

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі те, як може працювати британський контингент у разі закінчення російсько-української війни.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Як відомо, 9 січня у Києві із візитом перебуває міністр оборони Британії.

Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили низку питань, серед яких було, зокрема, питання щодо роботи британського контингенту, що розгорнуть разом із Францією, у разі закінчення російсько-української війни.

"Важливо, щоб рамка закінчення війни мала чітку відповідь союзників у разі повторення російської агресії", – зазначив Зеленський.

Також вони поспілкувалися щодо нічного російського удару по енергетиці та людях.

"Москва намагається використати холодну погоду для терору, тому робота над додатковими засобами ППО для України зараз нагальний пріоритет. Знаємо, які партнери мають відповідні ракети та обладнання, і я щиро дякую Великій Британії за готовність допомогти", – наголосив український президент.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Газета The Times повідомила, що Британія надішле менш як 7500 військових до України для контролю за виконанням потенційної мирної угоди.

Водночас Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле до України для підтримки миру.

