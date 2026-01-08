Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових можуть надіслати в Україну

Британський міністр оборони Джон Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле до України для підтримки миру.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда"

Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

На прохання тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа підтвердити, скільки військ Велика Британія зобов'язалася надіслати в рамках декларації, Джон Гілі відповів, що "не буде... вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, які, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні, або подробиць зобов'язань, які взяли на себе інші країни".

За його словами, це "лише зробить Путіна мудрішим".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що Франція може розгорнути "кілька тисяч" військових для виконання миротворчих функцій.

Газета The Times повідомила, що Британія надішле менше 7500 військових до України для контролю за виконанням потенційної мирної угоди.