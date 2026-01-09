Украина и Британия обсудили размещение контингента в случае завершения войны

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Джоном Хили то, как может работать британский контингент в случае окончания российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Как известно, 9 января в Киеве с визитом находится министр обороны Великобритании.

Во время встречи с Зеленским они обсудили ряд вопросов, среди которых был, в частности, вопрос о работе британского контингента, который развернут вместе с Францией, в случае окончания российско-украинской войны.

"Важно, чтобы рамка окончания войны имела четкий ответ союзников в случае повторения российской агрессии", – отметил Зеленский.

Также они пообщались относительно ночного российского удара по энергетике и людям.

"Москва пытается использовать холодную погоду для террора, поэтому работа над дополнительными средствами ПВО для Украины сейчас – насущный приоритет. Знаем, какие партнеры имеют соответствующие ракеты и оборудование, и я искренне благодарю Великобританию за готовность помочь", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Газета The Times сообщила, что Великобритания направит менее 7500 военных в Украину для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.

В то же время Джон Хили отказался сообщить, сколько военных Великобритания направит в Украину для поддержания мира.

