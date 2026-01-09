Прем'єр і президент Польщі зустрілись на тлі розбіжностей, але заявили про єдність щодо України

Прем’єр Польщі Дональд Туск і президент Кароль Навроцький провели зустріч і заявили, що попри конфлікти між ними, вони єдині щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Зустріч президента з прем'єр-міністром тривала менше години. Дональд Туск розмовляв у президентському палаці з Каролем Навроцьким. Візит відбувся у форматі "віч-на-віч" і мав стосуватися насамперед питань безпеки, зокрема миру в Україні.

Після зустрічі президента і прем'єр-міністра обидва погодилися з ключовими питаннями, що стосуються безпеки Польщі та ситуації в Україні.

Президент буде займатися відносинами з США, а прем'єр-міністр зосередиться на переговорах з європейськими лідерами, що має посилити спільну позицію Польщі в питаннях безпеки.

Туск підкреслив, що безпека Польщі тісно пов'язана з результатом війни в Україні та роллю США у світовому порядку.

Після зустрічі речник президента повідомив, що Навроцький і Туск обговорювали умови миру в Україні, а також співпрацю "у питаннях, що є найважливішими для Республіки Польща, у питаннях, що стосуються безпеки".

Як він сказав, у питаннях безпеки Республіки Польща, яка, як він зазначив, межує з Україною, що захищається від Росії, "ми маємо однакову думку, і президент та прем'єр-міністр висловлюють цю спільну думку і підтвердили її під час сьогоднішньої зустрічі".

Речник оцінив, що зустріч пройшла в "конструктивній атмосфері".

На пізнішій пресконференції Дональд Туск підтвердив слова президентського речника: "Питання України, безпеки Польщі ми вилучаємо з суперечок і політичної боротьби, ми з президентом будемо намагатися представляти єдину лінію в цих питаннях".

У Польщі президент і прем'єр представляють конкуруючі політичні сили і Навроцький вже неодноразово ветував закони, ухвалені урядовою більшістю.

Нагадаємо, після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив відкритість до можливості розгортання німецьких солдатів у Польщі для забезпечення перемир'я в Україні.