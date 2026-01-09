Премьер и президент Польши встретились на фоне разногласий, но заявили о единстве по Украине

Премьер Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий провели встречу и заявили, что несмотря на конфликты между ними, они едины в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Встреча президента с премьер-министром длилась менее часа. Дональд Туск разговаривал в президентском дворце с Каролем Навроцким. Визит состоялся в формате "с глазу на глаз" и должен был касаться прежде всего вопросов безопасности, в частности мира в Украине.

После встречи президента и премьер-министра оба согласились с ключевыми вопросами, касающимися безопасности Польши и ситуации в Украине.

Президент будет заниматься отношениями с США, а премьер-министр сосредоточится на переговорах с европейскими лидерами, что должно усилить общую позицию Польши в вопросах безопасности.

Туск подчеркнул, что безопасность Польши тесно связана с результатом войны в Украине и ролью США в мировом порядке.

После встречи пресс-секретарь президента сообщил, что Навроцкий и Туск обсуждали условия мира в Украине, а также сотрудничество "в вопросах, которые являются важнейшими для Республики Польша, в вопросах, касающихся безопасности".

Как он сказал, в вопросах безопасности Республики Польша, которая, как он отметил, граничит с Украиной, защищающейся от России, "мы имеем одинаковое мнение, и президент и премьер-министр выражают это общее мнение и подтвердили его во время сегодняшней встречи".

Пресс-секретарь оценил, что встреча прошла в "конструктивной атмосфере".

На более поздней пресс-конференции Дональд Туск подтвердил слова президентского спикера: "Вопросы Украины, безопасности Польши мы изымаем из споров и политической борьбы, мы с президентом будем стараться представлять единую линию в этих вопросах".

В Польше президент и премьер представляют конкурирующие политические силы и Навроцкий уже неоднократно ветировал законы, принятые правительственным большинством.

Напомним, после встречи "коалиции решительных" в Париже Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил открытость к возможности развертывания немецких солдат в Польше для обеспечения перемирия в Украине.