Польща готова прийняти німецьких солдатів у разі потреби моніторингу миру в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив відкритість до можливості розгортання німецьких солдатів у Польщі для забезпечення перемир'я в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німецькі солдати вже роками розгортаються в Польщі в рамках різних місій, заявив Сікорський після консультацій зі своїми французьким і німецьким колегами Жаном-Ноелем Барро і Йоганом Вадефулем у форматі так званого "Веймарського трикутника" в Парижі.

Тому присутність німецьких солдатів на польській землі не буде безпрецедентною, сказав Сікорський. Під час спільних навчань у Польщі кілька років тому німецький генерал навіть командував польською бронетанковою бригадою, а польський генерал, навпаки, командував німецькою бригадою, зазначив він.

Міністр висловив подяку Німеччині за присутність німецьких солдатів минулого року для забезпечення безпеки аеропорту поблизу Жешува на південному сході Польщі, який має вирішальне значення для підтримки України.

На зустрічі так званої "коаліції рішучих" в Парижі напередодні було домовлено про міжнародні миротворчі сили для забезпечення військової безпеки потенційного перемир'я в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Бундесвер братиме участь у цій операції – не в самій Україні, а на території НАТО поблизу кордону.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.