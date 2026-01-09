Держсекретар США та Рютте мали розмову щодо американських мирних зусиль в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили мирні зусилля США задля завершення російсько-української війни.

Про це повідомило офіційне представництво Держдепу США, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 9 січня, Рубіо та Рютте обговорили поточні зусилля США, спрямовані на досягнення переговорного врегулювання війни між Росією та Україною.

Окрім цього, вони також поспілкувалися щодо значення безпеки Арктики для всіх членів НАТО.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі відбулися переговори "коаліції рішучих" за особистої участі президента Володимира Зеленського. Після зустрічі він заявив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складників європейських гарантій, у тому числі стримувального контингенту.

Також Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки "фактично готовий" до погодження з американським президентом Дональдом Трампом.

7 січня українська делегація проводила зустрічі з американською командою у Парижі.

