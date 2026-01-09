Госсекретарь США и Рютте обсудили американские мирные усилия в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили мирные усилия США по завершению российско-украинской войны.

Об этом сообщило официальное представительство Госдепа США, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 9 января, Рубио и Рютте обсудили текущие усилия США, направленные на достижение переговорного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Кроме того, они также пообщались о значении безопасности Арктики для всех членов НАТО.

Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии президента Владимира Зеленского. После встречи он заявил, что на данный момент уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.

Также Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности "фактически готов" к согласованию с американским президентом Дональдом Трампом.

7 января украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

