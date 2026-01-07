Умєров розповів про змістовну дискусію з США щодо базової рамки для припинення війни

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про черговий раунд консультацій з американцями щодо ключових елементів базової рамки для припинення війни.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Умєрова, це була вже третя зустріч з американською стороною за два дні в Парижі.

"Ми провели змістовну дискусію щодо ключових елементів базової рамки для припинення війни. Ми також зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участю України, європейських партнерів та Сполучених Штатів", – написав він.

Українська команда зустрілася зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Грюнбаумом.

З української сторони в переговорах взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія; радник Офісу президента Олександр Бевз.

Умєров пообіцяв також після всіх зустрічей представити детальний звіт для президента України.

Раніше Умєров повідомив, що у продовження зустрічі "коаліції рішучих" на рівні лідерів у Парижі провів консультації з радниками із нацбезпеки щодо безпекових гарантій.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди та повідомив, що 7 січня команди продовжать роботу над гарантіями безпеки та рамковою угодою про завершення війни.