Партії у Нідерландах домовилися про уряд меншості

Більше ніж через два місяці після парламентських виборів у Нідерландах ліволіберальна партія D66 досягла угоди з християнськими демократами (CDA) та праволіберальною VVD про формування коаліції меншості.

Про це три партії оголосили на спільній пресконференції, передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

D66, яка перемогла на виборах, з грудня вела переговори з двома іншими партіями про формування коаліції.

Однак у другій палаті парламенту ці три партії мають лише 66 із 150 місць. Тому три партії запросили лідерів кількох опозиційних партій для обговорення питання про підтримку. Вони хочуть з'ясувати, чи можна вже досягти згоди з основних питань.

"Новому уряду доведеться нелегко, – сказав лідер парламентської фракції D66 Роб Єттен, який, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром, у маєтку Звалувенберг поблизу Хільверсума, – але ми віримо, що зможемо це зробити".

Праволіберальна партія VVD хотіла дотримуватися чітко правого курсу і тому прагнула включити до коаліції радикально-праву партію Ja21. Однак це зустріло опір з боку ліволіберальної партії D66. Вони проголосували за велику коаліцію з червоно-зеленим альянсом GroenLinks-PvdA. Але VVD заблокувала це.

На відміну від Данії та Швеції, Нідерланди не мають традиції урядів меншості. Такі уряди були, наприклад, уряд Рютте I, але цей уряд від самого початку отримав підтримку PVV. Лідер CDA говорить про "нову політичну реальність". "Було б чудово, якби ми могли рухатися в напрямку нової політичної культури", сказав він.

Другою за силою партією на парламентських виборах стала радикально-права партія PPV правого популіста Герта Вілдерса . Однак усі традиційні партії відмовилися співпрацювати з ним. Партія Вілдерса вперше увійшла до складу уряду після виборів 2023 року. Але права коаліція з чотирьох партій розпалася вже через одинадцять місяців.

Нагадаємо, переможцем виборів у Нідерландах офіційно оголосили ліберальну D66. Однак парламент є дуже роздробленим і зараз складається з 15 фракцій.

Швидко домовитися про коаліцію на чолі з лібералами не вдалося.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.