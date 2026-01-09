Партии в Нидерландах договорились о правительстве меньшинства

Более чем через два месяца после парламентских выборов в Нидерландах леволиберальная партия D66 достигла соглашения с христианскими демократами (CDA) и праволиберальной VVD о формировании коалиции меньшинства.

Об этом три партии объявили на совместной пресс-конференции, передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

D66, которая победила на выборах, с декабря вела переговоры с двумя другими партиями о формировании коалиции.

Однако во второй палате парламента эти три партии имеют только 66 из 150 мест. Поэтому три партии пригласили лидеров нескольких оппозиционных партий для обсуждения вопроса о поддержке. Они хотят выяснить, можно ли уже достичь согласия по основным вопросам.

"Новому правительству придется нелегко, – сказал лидер парламентской фракции D66 Роб Йеттен, который, вероятно, станет новым премьер-министром, в поместье Звалувенберг недалеко от Хилверсума, – но мы верим, что сможем это сделать".

Праволиберальная партия VVD хотела придерживаться четко правого курса и поэтому стремилась включить в коалицию радикально-правую партию Ja21. Однако это встретило сопротивление со стороны леволиберальной партии D66. Они проголосовали за большую коалицию с красно-зеленым альянсом GroenLinks-PvdA. Но VVD заблокировала это.

В отличие от Дании и Швеции, Нидерланды не имеют традиции правительств меньшинства. Такие правительства были, например, правительство Рютте I, но это правительство с самого начала получило поддержку PVV. Лидер CDA говорит о "новой политической реальности". "Было бы замечательно, если бы мы могли двигаться в направлении новой политической культуры", – сказал он.

Второй по силе партией на парламентских выборах стала радикально-правая партия PPV правого популиста Герта Вилдерса. Однако все традиционные партии отказались сотрудничать с ним. Партия Вилдерса впервые вошла в состав правительства после выборов 2023 года. Но правая коалиция из четырех партий распалась уже через одиннадцать месяцев.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66. Однако парламент очень раздроблен и сейчас состоит из 15 фракций.

Быстро договориться о коалиции во главе с либералами не удалось.

Подробнее об этом – в статье За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.