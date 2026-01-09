Ексспівробітника Збройних сил Швеції затримали за підозрою в шпигунстві на РФ

У Швеції затримали підозрюваного у шпигунстві чоловіка, який раніше працював на Збройні сили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Чоловік, який утримується під вартою за підозрою у шпигунстві, підозрюється у роботі на Росію.

"Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки", – заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст/

Чоловік був заарештований у середу за підозрою у шпигунстві.

Чоловік, якому близько 35 років, працював консультантом у Збройних силах через ІТ-консалтингову компанію в період з 2018 по 2022 рік.

У Польщі наприкінці гредня затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки, а пізніше – розміщувати ці матеріали на спеціальному каналі у месенджері; його підозрюють у шпигунстві.

У грудні в німецькому Франкфурті розпочався суд над трьома чоловіками, яких підозрюють у тому, що вони на замовлення спецслужб РФ шпигували за пораненим українським офіцером у місті.