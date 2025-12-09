У Німеччині починається суд над трьома підозрюваними у шпигунстві на користь РФ

У німецькому Франкфурті розпочинається суд над трьома чоловіками, яких підозрюють у тому, що вони на замовлення спецслужб РФ шпигували за пораненим українським офіцером у місті.

Про це повідомляє n-tv, інформує "Європейська правда".

У вівторок підозрювані мають постати перед судом, щоб відповісти на висунуті їм звинувачення.

Один з обвинувачених, громадянин Вірменії, нібито отримав завдання щодо шпигунства на початку травня 2024 року і найняв двох інших, українця та росіянина, для його виконання.

Згідно з обвинуваченням, зустріч мала відбутися в кафе в центрі Франкфурта в червні 2024 року, але ціль – колишній український офіцер, який отримав поранення на війні і працював у військовій розвідці України, – на той момент вже зв'язався з німецькою поліцією.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Вищий регіональний суд Мюнхена засудив трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії.

Як відомо, спецслужби Німеччини застерігали громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.

А влітку військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.