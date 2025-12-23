У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві за зйомку військової техніки
У Польщі затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки, а пізніше – розміщувати ці матеріали на спеціальному каналі у месенджері; його підозрюють у шпигунстві.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Мова йде про 40-річного Пьотра Б., мешканця польської агломерації Тримісто. Йому оголосили про підозру та помістили під варту на три місяці.
За даними окружної прокуратури в Бидгощі, в період з 18 листопада по 9 грудня чоловік міг фотографувати і знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки.
Потім він начебто розміщував ці матеріали на спеціальному каналі в інтернет-месенджері.
Розслідування цієї справи було розпочато на підставі доказів, зібраних співробітниками відділення Агентства внутрішньої безпеки в Бидгощі.
18 грудня співробітники Агентства внутрішньої безпеки заарештували чоловіка в його квартирі. Під час обшуку було вилучено численні носії інформації, зокрема кілька мобільних телефонів.
Пьотру Б. загрожує до 8 років позбавлення волі. Він має судимості.
Наприкінці листопада Національна прокуратура Польщі повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь іноземної держави проти двох громадян України і трьох – Білорусі.
Нагадаємо, у жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.
Також Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт чоловіків, яких підозрюють у диверсіях на залізниці і які наразі перебувають у Білорусі.