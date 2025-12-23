У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві за зйомку військової техніки

У Польщі затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки, а пізніше – розміщувати ці матеріали на спеціальному каналі у месенджері; його підозрюють у шпигунстві.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Мова йде про 40-річного Пьотра Б., мешканця польської агломерації Тримісто. Йому оголосили про підозру та помістили під варту на три місяці.

За даними окружної прокуратури в Бидгощі, в період з 18 листопада по 9 грудня чоловік міг фотографувати і знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки.

Потім він начебто розміщував ці матеріали на спеціальному каналі в інтернет-месенджері.

Розслідування цієї справи було розпочато на підставі доказів, зібраних співробітниками відділення Агентства внутрішньої безпеки в Бидгощі.

18 грудня співробітники Агентства внутрішньої безпеки заарештували чоловіка в його квартирі. Під час обшуку було вилучено численні носії інформації, зокрема кілька мобільних телефонів.

Пьотру Б. загрожує до 8 років позбавлення волі. Він має судимості.

Наприкінці листопада Національна прокуратура Польщі повідомила про висунення звинувачень у шпигунстві на користь іноземної держави проти двох громадян України і трьох – Білорусі.

Нагадаємо, у жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

Також Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт чоловіків, яких підозрюють у диверсіях на залізниці і які наразі перебувають у Білорусі.