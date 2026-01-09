Бывшего сотрудника Вооруженных сил Швеции задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже мужчину, который ранее работал в Вооруженных силах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Мужчина, который содержится под стражей по подозрению в шпионаже, подозревается в работе на Россию.

"На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки", – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.

Мужчина, которому около 35 лет, работал консультантом в Вооруженных силах через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.

В Польше в конце апреля задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники, а позже – размещать эти материалы на специальном канале в мессенджере; его подозревают в шпионаже.

В декабре в немецком Франкфурте начался суд над тремя мужчинами, которых подозревают в том, что они по заказу спецслужб РФ шпионили за раненым украинским офицером в городе.