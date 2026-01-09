СМИ: власти Кипра говорят о дезинформационной операции против президента, подозревают РФ

Власти Кипра расследуют спорное видео, распространенное на платформе X, в котором ставится под сомнение финансирование предвыборной кампании президента Никоса Христодулидиса, и считают, что запись имеет признаки организованной гибридной операции, направленной на прямой ущерб Республике Кипр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По данным источников в сфере безопасности, эта деятельность имеет сходство с организованными российскими дезинформационными кампаниями, которые ранее были направлены против стран-членов ЕС. Хотя Россия считается вероятным источником, власти не исключают возможности, что операция была инициирована где-то еще, с использованием подобных методов.

Следователи отмечают, что время публикации видео может свидетельствовать о попытках осуществить подобные злонамеренные действия во время председательства Кипра в ЕС.

Они также отмечают, что публикация имеет признаки российской кампании "Двойник", скоординированной дезинформационной кампании в Интернете, которая проводится с 2021 года и, как известно, была направлена против таких стран, как Франция, США, Германия и Израиль.

Анализ материала показывает, что монтаж и озвучивание видео были разработаны с целью подкрепления конкретной наррации, связанной с коррупцией, с очевидной целью подрыва авторитета и репутации отдельных лиц и институтов.

Как сообщала "Европейская правда", президент Кипра Никос Христодулидис пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза.

7 января в Никосии Зеленский провел двустороннюю встречу с Христодулидисом, во время которой обсудили открытие переговорных кластеров для Украины, санкции против России и участие Кипра в программах поддержки Украины.