ЄС заборонить компаніям знищувати нерозпроданий одяг та взуття

Європейська комісія заборонить деяким компаніям знищувати нереалізований одяг, аксесуари та взуття з метою скорочення текстильних відходів.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

В ЄК сподіваються, що сприяючи повторному використанню та переробці, ці заходи допоможуть скоротити обсяги відходів, зменшити шкоду для навколишнього середовища та створити рівні умови для компаній.

Заборона на знищення буде застосовуватися до великих компаній з 19 липня 2026 року, до середніх компаній, як очікується, – в липні 2030 року.

Крім того, чинні зобов'язання великих компаній щодо звітності про непроданий одяг, який викидається як відходи, будуть поширені на середні компанії в 2030 році.

Як зазначили в Єврокомісії, щороку в Європі знищується 4-9% непроданого одягу, що призводить до викидів близько 5,6 мільйона тонн вуглекислого газу (CO2).

Щорічно у Франції знищується непроданої продукції на суму 630 мільйонів євро (749,8 мільйона доларів), а в Німеччині викидається 20 мільйонів повернутих товарів.

"Цифри щодо відходів свідчать про необхідність вживати заходів", – заявила єврокомісарка з питань навколишнього середовища Джессіка Росвалл.

За її словами, завдяки новим заходам текстильний сектор отримає можливість перейти до сталого та безвідходного виробництва, а ЄС зможе підвищити конкурентоспроможність і зменшити залежність.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Європарламент ухвалив резолюцію із закликами до посилення контролю за онлайн-магазинами, переважно з Азії, які пропонують одяг та інші товари за наднизькою ціною.

А перед тим Єврокомісія оштрафувала люксові модні бренди Gucci, Chloe і Loewe на загальну суму 157 мільйонів євро за порушення правил конкуренції ЄС.