Європарламент висловився за жорсткіший нагляд за дешевими онлайн-магазинами

Європарламент ухвалив резолюцію із закликами до посилення контролю за онлайн-магазинами, переважно з Азії, які пропонують одяг та інші товари за наднизькою ціною.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

У середу Європарламент схвалив резолюцію, присвячену проблемі нелегальних чи невідповідних стандартам товарів в онлайн-магазинах на зразок платформ Shein, Temu, AliExpress, Wish.

Приводом для дебатів став скандал у Франції після того, як на деяких з цих майданчиків виявили секс-ляльок дитячої зовнішності та речі, що прирівнюються до зброї.

У резолюції наголосили, що скандал довкола Shein у Франції став свідченням грубого порушення законодавства ЄС, та закликали Єврокомісію і окремі країни перейти до більш рішучих заходів для забезпечення дотримання законодавства про цифрові послуги і стандарти безпеки.

Євродепутати закликали призупиняти діяльність маркетплейсів у разі повторюваних, грубих чи системних порушень законодавства ЄС, як у випадку з Shein у Франції, і що блокування не має вважатися заходом "на крайній випадок".

Вони розкритикували дуже повільні темпи розслідувань Єврокомісією випадків, коли певні платформи підозрюють у недотриманні законодавства, оскільки розслідування тривають місяцями і навіть роками.

Депутати висловили стурбованість великими обсягами дрібних посилок з неєвропейських онлайн-магазинів і проблемами, що ховаються за наднизькою ціною, як неповага до прав працівників, крадіжка дизайнерських ідей, недотримання стандартів безпечності.

Законодавці закликали до посилення фінансової й операційної підтримки органів, що відповідають за нагляд у цій сфері, та запровадження на рівні ЄС збору за обслуговування, який відповідатиме правилам СОТ, щоб покривати витрати на нагляд.

Також у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі порогом є вартість 150 євро.

Нагадаємо, нещодавно у Франції спалахнув скандал довкола платформи Shein та почалися розслідування – після того, як у каталозі зауважили секс-ляльок дитячої зовнішності. Замовники скандального товару опинились під розслідуванням.

Також у Франції пообіцяли судові позови проти онлайн-магазинів AliExpress та Joom через наявність у їхніх каталогах схожих пропозицій.