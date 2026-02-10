ЕС запретит компаниям уничтожать нераспроданную одежду и обувь

Европейская комиссия запретит некоторым компаниям уничтожать нереализованную одежду, аксессуары и обувь с целью сокращения текстильных отходов.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В ЕК надеются, что, способствуя повторному использованию и переработке, эти меры помогут сократить объемы отходов, уменьшить вред для окружающей среды и создать равные условия для компаний.

Запрет на уничтожение будет применяться к крупным компаниям с 19 июля 2026 года, к средним компаниям, как ожидается, – в июле 2030 года.

Кроме того, действующие обязательства крупных компаний по отчетности о непроданной одежде, которая выбрасывается как отходы, будут распространены на средние компании в 2030 году.

Как отметили в Еврокомиссии, ежегодно в Европе уничтожается 4-9% непроданной одежды, что приводит к выбросам около 5,6 миллиона тонн углекислого газа (CO2).

Ежегодно во Франции уничтожается непроданной продукции на сумму 630 миллионов евро (749,8 миллиона долларов), а в Германии выбрасывается 20 миллионов возвращенных товаров.

"Цифры по отходам свидетельствуют о необходимости принимать меры", – заявила еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл.

По ее словам, благодаря новым мерам текстильный сектор получит возможность перейти к устойчивому и безотходному производству, а ЕС сможет повысить конкурентоспособность и уменьшить зависимость.

Напомним, в ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию с призывами к усилению контроля за онлайн-магазинами, преимущественно из Азии, которые предлагают одежду и другие товары по сверхнизкой цене.

А перед этим Еврокомиссия оштрафовала люксовые модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 миллионов евро за нарушение правил конкуренции ЕС.