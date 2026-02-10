Укр Рус Eng

Понад половина поляків підтримують відновлення обов’язкової військової служби

Новини — Вівторок, 10 лютого 2026, 07:59 — Марія Ємець

Більш як половина поляків підтримують відновлення обов’язкової військової служби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення RMF24.

Відновлення обов’язкової військової служби підтримують 52% опитаних, з яких 31% – "дуже підтримують". 

За політичними вподобаннями респондентів, найвищі показники підтримки відновлення обов’язкової служби – серед прихильників партії "Право і справедливість" (73%). Переважає підтримка відновлення обов’язкової служби серед чоловіків (57%), у віковій групі 50-59 років (61%) та серед людей з професійно-технічною освітою. 

Показники несхвалення найвищі у віковій категорії  25-29 років (43%). 

Збір даних у межах опитування проводили 2-4 лютого серед 1001 респондента віком від 18 років. 

Нагадаємо, у Латвії цьогоріч шляхом лотереї обрали 400 призовників на строкову службу – на додачу до добровольців.

В Естонії на третину підвищили щомісячні виплати призовникам, які перебувають на строковій службі. 

