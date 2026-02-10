Понад половина поляків підтримують відновлення обов’язкової військової служби

Більш як половина поляків підтримують відновлення обов’язкової військової служби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення RMF24.

Відновлення обов’язкової військової служби підтримують 52% опитаних, з яких 31% – "дуже підтримують".



За політичними вподобаннями респондентів, найвищі показники підтримки відновлення обов’язкової служби – серед прихильників партії "Право і справедливість" (73%). Переважає підтримка відновлення обов’язкової служби серед чоловіків (57%), у віковій групі 50-59 років (61%) та серед людей з професійно-технічною освітою.

Показники несхвалення найвищі у віковій категорії 25-29 років (43%).

Збір даних у межах опитування проводили 2-4 лютого серед 1001 респондента віком від 18 років.

Нагадаємо, у Латвії цьогоріч шляхом лотереї обрали 400 призовників на строкову службу – на додачу до добровольців.

В Естонії на третину підвищили щомісячні виплати призовникам, які перебувають на строковій службі.