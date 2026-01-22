У Латвії шляхом лотереї обрали 400 призовників на строкову службу
Міністерство оборони Латвії обрало шляхом лотереї 400 призовників на строкову службу.
Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".
400 молодих громадян Латвії, які не мають перешкод для проходження військової служби і були включені до відбору, отримають повістки на проходження обов’язкової строкової служби.
Відбір проводився з-поміж 8000 кандидатів. Після лотереї обрані кандидати спершу проходять військово-лікарську комісію для підтвердження придатності, після чого будуть розподілені по підрозділах для 11-місячної служби, що розпочнеться у липні.
За орієнтованими оцінками, з усіх 400 кандидатів близько половини "відсіються" за медичними показниками чи іншими обставинами, які дозволяють відмовитися від служби.
Це третій у Латвії призов за принципом лотереї з часу відновлення обов’язкової строкової служби.
Перед цим добровільні заявки на проходження строкової служби подали 1503 осіб, з яких 46 – дівчата, що стало удвічі більшим показником, ніж попереднього року. Проте частина добровольців не пройшли ВЛК, тому ще 400 осіб – яких не вистачало для потрібної кількості призовників – обирали за принципом лотереї.
З наступного року у лотерею включатимуть і юнаків, які проживають за межами Латвії. Для жінок строкова служба залишається добровільною.
Латвія відновила строкову службу для 18-27 річних громадян у 2023 році – перший рік на добровільній основі, з 2024 – як обов’язкову з відбором шляхом лотереї (у разі, якщо одних лише добровольців менше, ніж планові показники).
Кандидатів-добровольців заохочують удвічі більшим грошовим забезпеченням – 600 євро на місяць проти 300 для тих, хто отримав повістку після лотереї.
В Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму.
У Фінляндії підвищили граничний вік резервістів до 65 років.