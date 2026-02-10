Более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы
Более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу RMF24.
Восстановление обязательной военной службы поддерживают 52% опрошенных, из которых 31% – "очень поддерживают".
По политическим предпочтениям респондентов, самые высокие показатели поддержки восстановления обязательной службы – среди сторонников партии "Право и справедливость" (73%). Преобладает поддержка восстановления обязательной службы среди мужчин (57%), в возрастной группе 50-59 лет (61%) и среди людей с профессионально-техническим образованием.
Показатели неодобрения самые высокие в возрастной категории 25-29 лет (43%).
Сбор данных в рамках опроса проводился 2-4 февраля среди 1001 респондента в возрасте от 18 лет.
Напомним, в Латвии в этом году путем лотереи выбрали 400 призывников на срочную службу – в дополнение к добровольцам.
В Эстонии на треть повысили ежемесячные выплаты призывникам, находящимся на срочной службе.