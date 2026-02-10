Более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу RMF24.

Восстановление обязательной военной службы поддерживают 52% опрошенных, из которых 31% – "очень поддерживают".

По политическим предпочтениям респондентов, самые высокие показатели поддержки восстановления обязательной службы – среди сторонников партии "Право и справедливость" (73%). Преобладает поддержка восстановления обязательной службы среди мужчин (57%), в возрастной группе 50-59 лет (61%) и среди людей с профессионально-техническим образованием.

Показатели неодобрения самые высокие в возрастной категории 25-29 лет (43%).

Сбор данных в рамках опроса проводился 2-4 февраля среди 1001 респондента в возрасте от 18 лет.

Напомним, в Латвии в этом году путем лотереи выбрали 400 призывников на срочную службу – в дополнение к добровольцам.

В Эстонии на треть повысили ежемесячные выплаты призывникам, находящимся на срочной службе.