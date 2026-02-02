В Естонії на третину підвищили виплати строковикам

В Естонії на третину підвищили щомісячні виплати призовникам, які перебувають на строковій службі.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У понеділок 2 лютого міністр оборони Ханно Певкур підписав рішення, за яким щомісячні виплати призовникам зростуть на третину – на 35-75 євро залежно від рангу.

"Це сигнал про те, що ми цінуємо час, зусилля наших призовників і їхнє значення для обороноздатності Естонії", – зазначив міністр.

З перших днів початку служби призовники отримуватимуть щонайменш 150 євро, тоді як раніше – 115 євро, а після 9 місяців на службі – від 230 євро. Ці кошти передбачені на витрати, які не покриваються за рахунок військової частини.

Питання підвищення виплат називають важливим мотиваційним чинником на тлі інфляції за останні роки. Останній раз перед цим їх переглядали у 2021 році.

Додатково працюють над спрощенням процедури відшкодування витрат на поїздки додому у період перебування на строковій службі.

Раніше в Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму.

У Латвії цьогоріч шляхом лотереї обрали 400 призовників на строкову службу.