ЗМІ: Німеччина планує закупити ударні дрони у своїх виробників на понад 500 млн євро

Міноборони Німеччини розпочало приготування для закупівлі у двох німецьких виробників тисяч ударних БпЛА на пів мільярда євро, при цьому, постачання планують вже на кінець 2026 року.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела та отримані документи, пише "Європейська правда".

Міноборони Німеччини сподівається ближчим часом замовити тисячі ударних дронів у німецьких стартапів Helsing і Stark Defence на суму близько 536 млн євро.

Про деталі стало відомо з документів, поданих на затвердження бюджетного комітету Бундестагу, оскільки він погоджує усі закупівлі вартістю понад 25 млн євро.

Обладнання має надійти, зокрема, на озброєння розташованої у Литві німецької механізованої бригади, повноцінне розгортання якої має відбутися до 2027 року.

Замовляти планують дві моделі, обидві є коптерами на пропелерах. Перший, потужніший і важчий безпілотник Virtus від Stark Defence, може нести до 5 кг вибухівки. Апарат не потребує спеціальної установки для зльоту і може злітати вертикально в обмеженому просторі. Батарея розрахована приблизно на годину польоту і на роботу на дистанціях близько 100 км. Розганяючись на ціль, дрон може розвивати швидкість до 250 км/год.

БпЛА можна буде як програмувати завчасно на ураження конкретної цілі, так і керувати дистанційно для ураження рухомої цілі. Апарат має бути стійкішим до РЕБ завдяки вбудованим ШІ-інструментам, що будуть порівнювати актуальні дані камери з картою маршруту. Безпілотник не потребує безперервного контролю оператора, одна людина може одночасно керувати кількома дронами.

Друга модель БпЛА HX-2 від Helsing дещо легша, пройшла перші випробування в Україні та доопрацьовується виробником на основі відгуків. Неофіційно повідомляли, що Україна поки зупинила додаткові замовлення цієї моделі через виявлені проблеми.

HX-2 злітає за допомогою пускової установки, але може злетіти навіть у закритому приміщенні. Для нього теж заявляють підвищену стійкість до РЕБ завдяки інструментам ШІ та можливість скоординовано контролювати одразу групу дронів.

Темпи замовлення й виготовлення називають "приголомшливими", порівняно зі звичними для Німеччини – поставки мають бути вже наприкінці 2026 року.

Також лунають чутки, що ближчим часом на ринок ударних безпілотників зайде і німецький гігант Rheinmetall – презентація моделей для Бундесверу очікується найближчими тижнями, і у разі повної відповідності характеристик запитам військових ці дрони теж можуть потрапити у замовлення.

У липні повідомляли, що Helsing поставила в Україну 1950 оснащених ШІ дронів-камікадзе HF-1, створених у співпраці з українським виробником.