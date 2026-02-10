СМИ: Германия закупит ударные дроны у своих производителей на сумму более 500 млн евро

Минобороны Германии начало подготовку к закупке у двух немецких производителей тысяч ударных БПЛА на полмиллиарда евро, при этом поставки планируются уже на конец 2026 года.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники и полученные документы, пишет "Европейская правда".

Минобороны Германии надеется в ближайшее время заказать тысячи ударных дронов у немецких стартапов Helsing и Stark Defence на сумму около 536 млн евро.

О деталях стало известно из документов, представленных на утверждение бюджетного комитета Бундестага, поскольку он согласовывает все закупки стоимостью более 25 млн евро.

Оборудование должно поступить, в частности, на вооружение расположенной в Литве немецкой механизированной бригады, полноценное развертывание которой должно состояться до 2027 года.

Заказывать планируют две модели, обе являются коптерами на пропеллерах. Первый, более мощный и тяжелый беспилотник Virtus от Stark Defence, может нести до 5 кг взрывчатки. Аппарат не требует специальной установки для взлета и может взлетать вертикально в ограниченном пространстве. Батарея рассчитана примерно на час полета и на работу на дистанциях около 100 км. Разгоняясь на цель, дрон может развивать скорость до 250 км/ч.

БПЛА можно будет как программировать заранее на поражение конкретной цели, так и управлять дистанционно для поражения движущейся цели. Аппарат должен быть более устойчивым к РЭБ благодаря встроенным ИИ-инструментам, которые будут сравнивать актуальные данные камеры с картой маршрута. Беспилотник не требует постоянного контроля оператора, один человек может одновременно управлять несколькими дронами.

Вторая модель БПЛА HX-2 от Helsing намного легче, прошла первые испытания в Украине и дорабатывается производителем на основе отзывов. Неофициально сообщалось, что Украина пока приостановила дополнительные заказы на эту модель из-за выявленных проблем.

HX-2 взлетает с помощью пусковой установки, но может взлететь даже в закрытом помещении. Для него также заявляют повышенную устойчивость к РЭБ благодаря инструментам ИИ и возможность скоординированно контролировать сразу группу дронов.

Темпы заказа и сроки поставок называют "ошеломляющими" по сравнению с привычными для Германии – поставки должны быть уже в конце 2026 года.

Также ходят слухи, что в ближайшее время на рынок ударных беспилотников зайдет и немецкий гигант Rheinmetall – презентация моделей для Бундесвера ожидается в ближайшие недели, и в случае полного соответствия характеристик запросам военных эти дроны тоже могут попасть в заказ.

В июле сообщалось, что Helsing поставила в Украину 1950 оснащенных ИИ дронов-камикадзе HF-1, созданных в сотрудничестве с украинским производителем.