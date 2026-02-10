У Польщі назвали дезінформацією заяви РФ про дотичність до замаху на генерала у Москві

У польській контррозвідці назвали "типовим прикладом дезінформації" заяви ФСБ РФ про нібито причетність польських спецслужб до вербування одного із затриманих, якому російські органи приписують здійснення замаху на генерала Владіміра Алексеєва у Москві.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це сказав очільник військової контррозвідки Польщі.

Приводом для спростування стала заява пресслужби ФСБ від 9 лютого, у якій виклали їхню версію підготовки замаху на генерала Алексеєва. Серед іншого, там одним реченням згадали, що у процесі вербування "агента СБУ з Тернополя" нібито був задіяний і його син, який проживає у Польщі, "за сприяння польських спецслужб". Заява ФСБ отримала значне поширення у західних ЗМІ.

Того ж дня у російській зовнішній розвідці взялись звинувачувати Польщу, поруч з іншими країнами, в "активній роботі" задля політичних змін у Білорусі.

Голова військової контррозвідки Польщі, бригадний генерал Ярослав Стружик на запитання ЗМІ з цього приводу назвав звинувачення з РФ "типовим прикладом дезінформаційної діяльності".

Він відзначив, що Росія за кожної нагоди просуває та підсилює свій брехливий наратив про те, що РФ та Білорусь нібито перебувають під тиском з боку країн Заходу.

Ярослав Стружик припустив, що випад проти Польщі частково може бути пов’язаний і з затриманням у Міноборони Польщі другорядного посадовця, якого підозрюють у шпигунстві на РФ.

"Не бачу нічого незвичного у тому, що російські органи вдаються до цього наративу. Але дивує, коли така риторика потрапляє в офіційні поважні агентства на зразок Reuters – це, м’яко кажучи, турбує", – зазначив генерал.

Він також підкреслив, що уся діяльність польських служб здійснюється виключно у межах законодавства.

Нагадаємо, у Польщі лишили в силі вироки росіянам, які агітували приєднатись до групи Вагнера.