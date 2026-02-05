Працівника Міноборони Польщі, підозрюваного у шпигунстві, заарештували на 3 місяці

Співробітника Міністерства оборони Польщі, якого затримали 3 лютого за підозрою в діяльності на користь іноземних розвідувальних служб, заарештували на три місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Onet.

Суд ухвалив тимчасове рішення про тримісячне утримання під вартою 60-річного співробітника Міністерства оборони.

У вівторок, 3 лютого, чоловіка затримали на місці роботи. Йому висунули звинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу, яка стосується "шпигунства на користь іноземних розвідувальних служб".

За даними Onet, затриманий Володимир П. підозрюється у співпраці саме з російською та білоруською розвідкою.

Військова контррозвідка Польщі протягом кількох місяців стежила за його діями та збирала докази у цій справі. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми років до довічного ув'язнення.

Також 3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.

Нещодавно Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії.