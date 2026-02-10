В Польше назвали дезинформацией заявления РФ о причастности к покушению на генерала в Москве

В польской контрразведке назвали "типичным примером дезинформации" заявления ФСБ РФ о якобы причастности польских спецслужб к вербовке одного из задержанных, которому российские органы приписывают совершение покушения на генерала Владимира Алексеева в Москве.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал глава военной контрразведки Польши.

Поводом для опровержения стало заявление пресс-службы ФСБ от 9 февраля, в котором изложили их версию подготовки покушения на генерала Алексеева. Среди прочего, там одним предложением упомянули, что в процессе вербовки "агента СБУ из Тернополя" якобы был задействован и его сын, проживающий в Польше, "при содействии польских спецслужб". Заявление ФСБ получило широкое распространение в западных СМИ.

В тот же день в российской внешней разведке взялись обвинять Польшу, наряду с другими странами, в "активной работе" для политических изменений в Беларуси.

Глава военной контрразведки Польши, бригадный генерал Ярослав Стружик на вопрос СМИ по этому поводу назвал обвинения из РФ "типичным примером дезинформационной деятельности".

Он отметил, что Россия при каждом удобном случае продвигает и усиливает свой лживый нарратив о том, что РФ и Беларусь якобы находятся под давлением со стороны стран Запада.

Ярослав Стружик предположил, что нападки на Польшу частично могут быть связаны и с задержанием в Минобороны Польши второстепенного чиновника, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.

"Не вижу ничего необычного в том, что российские органы прибегают к этому нарративу. Но удивляет, когда такая риторика попадает в официальные авторитетные агентства вроде Reuters – это, мягко говоря, беспокоит", – отметил генерал.

Он также подчеркнул, что вся деятельность польских служб осуществляется исключительно в рамках законодательства.

Напомним, в Польше оставили в силе приговоры россиянам, которые агитировали присоединиться к группе Вагнера.