Дедалі більше німців вважають США загрозою для миру у світі

Майже дві третини німців вважають, що найближчими роками Сполучені Штати становитимуть серйозну загрозу для миру у світі, що свідчить про різке зростання занепокоєння порівняно з 2024 роком.

Дані опитування, проведеного Інститутом Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва, наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що 65% респондентів назвали США, коли їх запитали, які країни становлять найбільшу небезпеку для миру у світі.

Коли те саме запитання було поставлено роком раніше, цей показник становив 46%. У 2024 році лише близько чверті населення, або 24%, вважали США загрозою миру.

Росія залишається країною, яку більшість німців вважають загрозою. З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року від 75% до 82% респондентів щорічного опитування називали Росію країною, що становить найбільшу загрозу для миру у світі. Останній показник становить 81%.

46% респондентів назвали Китай країною, яка загрожує миру у світі.

Опитування проводилося по всій Німеччині з 6 по 19 січня серед 1077 осіб віком від 16 років.

Респондентів також запитали, наскільки ймовірним вони вважають вступ Німеччини у війну в найближчі роки. Лише 3% відповіли, що такий сценарій є дуже ймовірним. Однак 28% вважають його досить ймовірним, а 24% не визначилися.

Ще 40% респондентів вважають вступ Німеччини у війну досить малоймовірним, а 5% – дуже малоймовірним.

Нагадаємо, останні опитування в Німеччині показали, що німці не довіряють США майже так само, як Росії. Про недовіру до США висловилися 76% опитаних німців. Вищі показники лише у Росії – її ненадійним партнером вважають 83%.

Ще одне опитування показало, що більш як дві третини громадян Європейського Союзу переконані, що президент США Дональд Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру.