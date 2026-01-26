Більшість громадян ЄС вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію

Більш як дві третини громадян Європейського Союзу переконані, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Politico.

Видання посилається на результати опитування, проведеним компанією стратегічних комунікацій FGS Global у листопаді. Воно охоплює понад 11 тисяч респондентів у 23 країнах Європейського Союзу.

Згідно з результатами, 77% респондентів відповіли, що президент США не заслуговує на Нобелівську премію миру.

Хоча опитування було проведено до останнього спалаху ворожості з боку Трампа в бік Європи та зокрема Данії, президента США вже сприймали доволі негативно.

69% опитаних європейців заявили, що вони песимістично налаштовані щодо впливу Трампа на світову економіку (69 відсотків). Трохи менше – 64% – відзначили негативні наслідки політики американського лідера на мир і безпеку. Такий же відсоток респондентів відмітив поганий вплив Трампа на країни опитаних.

З огляду на численні виклики, з якими стикається континент, європейці хочуть, щоб їхні лідери активізувалися – і підготувалися, зазначає Politico.

На запитання, чи погоджуються вони, що їхні країни повинні "більш наполегливо відстоювати свої національні інтереси, навіть якщо це створює тертя з іншими країнами", переважна більшість респондентів – 71 відсоток – відповіла ствердно.

Учасники опитування також підтримали збільшення інвестицій у європейську безпеку, причому 57% підтримали збільшення витрат на оборону.

У п’ятницю паризька платформа з обговорення європейських питань Le Grand Continent опублікувала опитування, яке показало, що 51% європейців вважає Дональда Трампа "ворогом Європи". Опитування проводилося після того, як президент США почав тиснути на Європу та Данію з ціллю придбати Гренландію.

Нагадаємо, останні опитування в Німеччині показали, що німці не довіряють США майже так само, як Росії. Про недовіру до США висловилися 76% опитаних німців. Вищі показники лише у Росії – її ненадійним партнером вважають 83%.