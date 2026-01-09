Опитування: німці не довіряють США майже так само, як Росії

Довіра громадян Німеччини до США як надійного партнера впала до найнижчого рівня за всю історію – 15%.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування ARD-DeutschlandTrend, повідомляє Tagesschau.

Про недовіру до США висловилися 76% опитаних німців. Вищі показники лише у Росії – її ненадійним партнером вважають 83%. За довіру до РФ проголосували 9% респондентів.

Найвищу довіру німці демонструють щодо Франції та Великої Британії – 78% і 74% відповідно.

Щодо України німці продемонстрували приблизно однакові показники довіри та недовіри: 40% вважають її надійним партнером, тоді як 48% – ні.

Ще 81% опитаних висловили стурбованість тим, що у світовій політиці дедалі більше панує "закон джунглів". 69% респондентів стурбовані безпекою в Європі. Тоді як відносини між США та Німеччиною викликають занепокоєння у 62% німців.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, половина європейців вважають Трампа "ворогом Європи".

А майже половина британців вважають Трампа "перешкодою" для миру в Україні.