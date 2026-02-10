Все больше немцев считают США угрозой для мира во всем мире

Почти две трети немцев считают, что в ближайшие годы Соединенные Штаты будут представлять серьезную угрозу для мира на планете, что свидетельствует о резком росте беспокойства по сравнению с 2024 годом.

Данные опроса, проведенного Институтом Алленсбаха по заказу Центра стратегии и высшего руководства, приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что 65% респондентов назвали США, когда их спросили, какие страны представляют наибольшую опасность для мира во всем мире.

Когда тот же вопрос был задан годом ранее, этот показатель составлял 46%. В 2024 году только около четверти населения, или 24%, считали США угрозой миру.

Россия остается страной, которую большинство немцев считают угрозой. С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года от 75% до 82% респондентов ежегодного опроса называли Россию страной, представляющей наибольшую угрозу миру. Последний показатель составляет 81%.

46% респондентов назвали Китай страной, угрожающей миру на планете.

Опрос проводился по всей Германии с 6 по 19 января среди 1077 человек в возрасте от 16 лет.

Респондентов также спросили, насколько вероятным они считают вступление Германии в войну в ближайшие годы. Только 3% ответили, что такой сценарий очень вероятен. Однако 28% считают его достаточно вероятным, а 24% не определились.

Еще 40% респондентов считают вступление Германии в войну достаточно маловероятным, а 5% – очень маловероятным.

Напомним, последние опросы в Германии показали, что немцы не доверяют США почти так же, как России. О недоверии к США высказались 76% опрошенных немцев. Более высокие показатели только у России – ее ненадежным партнером считают 83%.

Еще один опрос показал, что более двух третей граждан Европейского Союза убеждены, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.