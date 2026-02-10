Сійярто вважає переговори про вступ до ЄС з Грузією набагато вигіднішими, ніж з Україною

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Євросоюз "робить величезну помилку", коли вважає, що Грузію слід тримати на дистанції у процесі її вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Тбілісі на пресконференції за підсумками зустрічі з главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі, його слова наводить Sova.

Сійярто переконаний, що проведення переговорів про членство в ЄС з Грузією "набагато корисніше, ніж з Україною".

Він також говорив про новий світовий порядок, який "створить можливість захищати суверенітет і незалежність держав – тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї власної країни".

І наочними прикладами таких держав, на його думку, є Угорщина і Грузія.

"Це держави, які не дозволили собі втрутитися у війну, які не дозволяють зовнішнім силам втручатися в їх внутрішньополітичне життя, бути дурними акторами перед зовнішньою силою. Це боротьба, яка ніколи не закінчиться, ми будемо продовжувати щодня боротися за наш суверенітет і незалежність, причина в тому, що Брюссель рухається в інших напрямках", – переконаний глава угорського МЗС.

Як відомо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Крім того, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас висловила думку, що грузинська влада веде країну в неправильному напрямку.