Сийярто считает переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо более выгодными, чем с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз "делает огромную ошибку", когда считает, что Грузию следует держать на дистанции в процессе ее вступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Тбилиси на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, его слова приводит Sova.

Сийярто убежден, что проведение переговоров о членстве в ЕС с Грузией "гораздо полезнее, чем с Украиной".

Он также говорил о новом мировом порядке, который "создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств – тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей собственной страны".

И наглядными примерами таких государств, по его мнению, являются Венгрия и Грузия.

"Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми акторами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем продолжать ежедневно бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель движется в других направлениях", – убежден глава венгерского МИД.

Как известно, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

Кроме того, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила мнение, что грузинские власти ведут страну в неправильном направлении.