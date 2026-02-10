Литва хоче отримати від ЄС кошти на посилення безпеки на маршрутах поїздів до Калінінграда

В уряді Литви заявили про необхідність реалізувати низку інфраструктурних заходів для посилення безпеки на маршрутах транзитних поїздів, які курсують з та до російського Калінінграда через литовську територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, якого цитує LRT.

Зокрема, міністр говорив про потребу встановити додаткові камери спостереження вздовж маршруту та системи, які б сповіщали поліцію про можливе відкриття дверей або інші протиправні дії.

"Ми плануємо впровадити всю систему протягом року", – сказав Кондратович.

Він також додав, що Литва звернулася до Європейської комісії за фінансуванням.

"Ми сподіваємося, що в новому періоді фінансування ми отримаємо достатні ресурси для забезпечення безпеки маршруту", – зазначив Кондратович.

Литовське Міністерство внутрішніх справ наразі проводить консультації з Європейською комісією щодо запланованого бюджету на посилення безпеки на транзитному маршруті до Калінінграда.

Додаткове фінансування шукається як з національних, так і з фінансових інструментів Європейського Союзу, з акцентом на оновлення обладнання для спостереження, модернізацію та технічне обслуговування.

Спрощений транзит до Калінінграда здійснюється відповідно до угод між Європейським Союзом і Росією. Процедури були переглянуті після того, як у червні минулого року російський громадянин вистрибнув з транзитного поїзда Адлер-Калінінград на території Литви.

Після інциденту було посилено механізм інспекції та супроводу транзитного транспорту, а Державна прикордонна служба, литовська поліція та Служба громадської безпеки домовилися координувати свій нагляд.

За даними Литовських залізниць, щодня через Литву проходить сім-вісім транзитних поїздів до та з Калінінградської області Росії, які щорічно перевозять до 500 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, у понеділок у Литві проходили міжвідомчі функціональні навчання на державному рівні для оцінки контролю спрощеного транзиту до російського Калінінграда.