Литва хочет получить от ЕС средства на усиление безопасности на маршрутах поездов в Калининград

В правительстве Литвы заявили о необходимости реализовать ряд инфраструктурных мер для усиления безопасности на маршрутах транзитных поездов, которые курсируют из и в российский Калининград через литовскую территорию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, которого цитирует LRT.

В частности, министр говорил о необходимости установить дополнительные камеры наблюдения вдоль маршрута и системы, которые бы извещали полицию о возможном открытии дверей или других противоправных действиях.

"Мы планируем внедрить всю систему в течение года", – сказал Кондратович.

Он также добавил, что Литва обратилась к Европейской комиссии за финансированием.

"Мы надеемся, что в новом периоде финансирования мы получим достаточные ресурсы для обеспечения безопасности маршрута", – отметил Кондратович.

Литовское Министерство внутренних дел в настоящее время проводит консультации с Европейской комиссией относительно запланированного бюджета на усиление безопасности на транзитном маршруте в Калининград.

Дополнительное финансирование ищут как из национальных, так и из финансовых инструментов Европейского Союза, с акцентом на обновление оборудования для наблюдения, модернизацию и техническое обслуживание.

Упрощенный транзит в Калининград осуществляется в соответствии с соглашениями между Европейским Союзом и Россией. Процедуры были пересмотрены после того, как в июне прошлого года российский гражданин выпрыгнул из транзитного поезда Адлер-Калининград на территории Литвы.

После инцидента был усилен механизм инспекции и сопровождения транзитного транспорта, а Государственная пограничная служба, литовская полиция и Служба общественной безопасности договорились координировать свой надзор.

По данным Литовских железных дорог, ежедневно через Литву проходит семь-восемь транзитных поездов в и из Калининградской области России, которые ежегодно перевозят до 500 тысяч пассажиров.

Напомним, в понедельник в Литве проходили межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита в российский Калининград.