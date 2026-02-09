Литва проводить міжвідомчі навчання для перевірки контролю транзиту в Калінінград

У понеділок, 9 лютого, у Литві проходитимуть міжвідомчі функціональні навчання на державному рівні для оцінки контролю спрощеного транзиту через свою територію до російського Калінінграда.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За словами радника міністра внутрішніх справ Міндаугаса Баярунаса, навчання, організовані Департаментом поліції, перевірять координацію та реагування служб громадської безпеки на потенційні надзвичайні ситуації.

У навчаннях візьмуть участь литовська поліція, Державна прикордонна служба, Служба громадської безпеки та представники залізничного транспорту.

Влада попередила, що навчання можуть спричинити короткочасні перебої в русі в деяких районах, включаючи тимчасове закриття доріг та перевірки транспортних засобів і пішоходів.

Спрощений транзит здійснюється відповідно до чинних угод між Європейським Союзом і Росією та зобов'язань, викладених у цих угодах.

Литва вирішила переглянути процедуру після того, як у червні минулого року російський громадянин вистрибнув з транзитного поїзда, що прямував з Адлера до Калінінграда, під час перетину литовської території.

Після цього інциденту влада посилила механізми перевірки та супроводу транзитного транспорту. Державна прикордонна служба, литовська поліція та Служба громадської безпеки домовилися про тіснішу координацію у нагляді за транзитом до Калінінграда.

Варто зазначити, що у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.

Зокрема, пропонував закрити кордон й обмежити транзит президент Литви Гітанас Науседа.

На цьому тлі господар Кремля Владімір Путін погрожував Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.