Виконувач обов'язків голови Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) 2026 року Вольфганг Ішингер, коментуючи можливий російський слід у справі засудженого за сексуальні злочини покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, заявив, що не здивується, якщо це виявиться правдою.

Про це Ішингер сказав в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Він переконаний, що Росія веде "у всіх сенсах" гібридну війну проти Європи в цілому та проти окремих європейських країн, зокрема проти Німеччини.

"У нас були вбивства, у нас були кібератаки. У нас була всіляка пропагандистська діяльність. Іншими словами, не дивно, що Росія шукає будь-які шляхи, щоб вплинути на людей, які приймають політичні рішення, і громадськість на Заході. Чи є російський слід у справі Епштейна? Не знаю, але дозвольте висловити це так: якщо виявиться, що цей слід є, мене це не здивує", – зазначив Ішингер.

Нещодавно французькі ЗМІ повідомили, що Росія намагалася поширити фейк про зв’язки президента Емманюеля Макрона з Епштейном.

Сам Макрон заявив, що американська система правосуддя "повинна виконати свою роботу" у справі Джеффрі Епштейна.

