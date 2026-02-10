Глава Мюнхенской конференции: не удивлюсь российскому следу в деле Эпштейна

Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 2026 года Вольфганг Ишингер, комментируя возможный российский след в деле осужденного за сексуальные преступления покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что не удивится, если это окажется правдой.

Об этом Ишингер сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Он убежден, что Россия ведет "во всех смыслах" гибридную войну против Европы в целом и против отдельных европейских стран, в частности против Германии.

"У нас были убийства, у нас были кибератаки. У нас была всевозможная пропагандистская деятельность. Другими словами, неудивительно, что Россия ищет любые пути, чтобы повлиять на людей, которые принимают политические решения, и общественность на Западе. Есть ли российский след в деле Эпштейна? Не знаю, но позвольте выразить это так: если окажется, что этот след есть, меня это не удивит", – отметил Ишингер.

Недавно французские СМИ сообщили, что Россия пыталась распространить фейк о связях президента Эмманюэля Макрона с Эпштейном.

Сам Макрон заявил, что американская система правосудия "должна выполнить свою работу" по делу Джеффри Эпштейна.

