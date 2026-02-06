ЗМІ: Росія намагалася поширити фейк про зв’язки Макрона з Епштейном

Франція розкрила російську інформаційну операцію, спрямовану на поширення фейків про причетність президента Емманюеля Макрона до справи фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого у США за сексуальні злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела в уряді Франції.

За даними урядовців, інформаційна атака пов'язана з російською мережею Storm-1516, яка неодноразово поширювала фейки.

У середу, 4 лютого, обліковий запис під іменем Лоетіція Халаз у мережі X опублікував пост, в якому заявив, що Емманюель Макрон часто гостював у резиденції Джеффрі Епштейна в Парижі. Акаунт послався на сфабриковану статтю французького видання France Soir. Газета згодом підтвердила, що такої статі не існує. Водночас публікація в X набрала майже 700 тисяч переглядів.

Ім'я президента Франції дійсно згадується понад 200 разів у файлах справи Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США. Однак ці згадки передусім пов’язані з новинними публікаціями в медіа.

Наразі немає жодних доказів, що підтверджують будь-який обмін інформацією чи зустріч між главою держави та засудженим сексуальним злочинцем, додають журналісти.

За даними служби пильності та захисту від іноземного цифрового втручання Франції (VIGINUM), група Storm-1516, яка відповідальна за цю інформаційну операцію, провела щонайменше 77 подібних атак проти західних країн, включаючи Францію.

Зазначимо, що публікація нових матеріалів у справі Епштейна спричинила політичні дискусії в кількох країнах, зокрема в Британії.

Як стало відомо, уряд Британії погодився оприлюднити електронні листи та інші документи, пов’язані з рішенням призначити Пітера Мендельсона послом країни у США, попри його дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Зазначимо, Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав $75 тисяч на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

Британська поліція розпочала розслідування щодо Мендельсона.

