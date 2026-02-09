Макрон про файли Епштейна: система правосуддя США повинна виконати свою роботу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що американська система правосуддя "повинна виконати свою роботу" у справі Джеффрі Епштейна.

Про це він сказав під час відвідування виставки "Wine Paris" у понеділок, 9 лютого, цитує BFMTV, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що "його думки із жертвами" Епштейна, а також наголосив на важливості притягнення до відповідальності винних у цій справі.

"Правда повинна бути розкрита. Ця справа стосується переважно Сполучених Штатів Америки, і тамтешня система правосуддя повинна виконувати свою роботу", – акцентував Макрон.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомили, що Росія намагалася поширити фейк про зв’язки Макрона з Епштейном.

Також писали, що ексміністр культури Франції Жак Ланг і його дочка Каролін перебувають під слідством прокуратури з фінансових злочинів за підозрою у відмиванні грошей після оприлюднення документів, що свідчать про тісні зв'язки сім'ї з Епштейном.

