Литва закупить протитанкових мін на понад 800 млн євро

Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив про плани до 2035 року виділити 812 млн євро на протитанкові міни та мінні системи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить Delfi.

Для задоволення цієї потреби планується використати 189 млн євро з програми SAFE, розповів Каунас.

"Особливу увагу ми приділяємо мобільності, тобто мінам, які дозволяють нам швидко реагувати. Також планується використання засобів SAFE. Ми працюємо з EDIP (Європейська програма оборонної промисловості), тобто виявляємо потреби", – зазначив він.

За словами очільника литовського оборонного відомства, на заходи протидії мобільності планується виділити 112 млн євро, на інженерні заходи – 83 млн євро, на системи спостереження – 85 млн євро.

Міністр також зазначив, що після виходу з Оттавської конвенції ведуться переговори з Україною та Польщею про спільне виробництво протипіхотних мін.

На початку липня минулого року агентство Reuters повідомило, що Литва і Фінляндія планують наступного року розпочати виробництво протипіхотних мін для власних потреб і потреб України.