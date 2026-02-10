Литва закупит противотанковых мин на более чем 800 млн евро

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах до 2035 года выделить 812 млн евро на противотанковые мины и минные системы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит Delfi.

Для удовлетворения этой потребности планируется использовать 189 млн евро из программы SAFE, рассказал Каунас.

"Особое внимание мы уделяем мобильности, то есть минам, которые позволяют нам быстро реагировать. Также планируется использование средств SAFE. Мы работаем с EDIP (Европейская программа оборонной промышленности), то есть выявляем потребности", – отметил он.

По словам главы литовского оборонного ведомства, на меры противодействия мобильности планируется выделить 112 млн евро, на инженерные мероприятия – 83 млн евро, на системы наблюдения – 85 млн евро.

Министр также отметил, что после выхода из Оттавской конвенции ведутся переговоры с Украиной и Польшей о совместном производстве противопехотных мин.

В начале июля прошлого года агентство Reuters сообщило, что Литва и Финляндия планируют в следующем году начать производство противопехотных мин для собственных нужд и потребностей Украины.