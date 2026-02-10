Макрон: ми не маємо сковувати виробників у ЄС правилами, які не діють для імпортерів

Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що Європі для збереження конкурентоздатності свого бізнесу потрібно переглянути підходи і не встановлювати зайвих обмежень для виробників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю групі французьких ЗМІ, серед яких Le Monde.

Макрона запитали, чи, на його думку, Європі потрібно "більше протекціонізму".

"Потрібно захищати нашу індустрію. Китай це робить, США це роблять. Європа зараз – найвідкритіший ринок у світі. І в цих умовах рішенням має бути не протекціонізм, але послідовність – тобто, щоб ми не зв’язували наших виробників правилами, якими ми не зв’язуємо імпортерів із-за меж ЄС", – сказав Макрон.

Він зазначив, що у деяких сферах вже почалися кроки для виправлення викривленої конкуренції – як, наприклад, з оподаткуванням китайських електромобілів, які дешевші за рахунок субсидування виробництва.

"Нам слід зосередитися на деяких стратегічних сферах – як "чисті технології", хімпром, сталь, автомобільна індустрія, ОПК. Інакше європейців "посунуть". Це – захисна стратегія, але вона потрібна – тому що ми стикаємося з нечесною конкуренцією, у якій вже не поважаються правила Світової організації торгівлі", – сказав президент Франції.

Раніше у стратегічній доповіді уряду Франції виступили з ідеєю запровадження ЄС 30% загального мита на китайські товари або 30% знецінення євро щодо юаня, щоб протидіяти напливу дешевого імпорту з Китаю.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія повинна розпочати масштабну кампанію з об'єднання економік країн-членів ЄС в умовах жорсткої глобальної конкуренції.