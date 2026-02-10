Макрон: мы не должны сковывать производителей в ЕС правилами, которые не действуют для импортеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что Европе для сохранения конкурентоспособности своего бизнеса нужно пересмотреть подходы и не устанавливать лишних ограничений для производителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью группе французских СМИ, среди которых Le Monde.

Макрона спросили, нужно ли, по его мнению, Европе "больше протекционизма".

"Нужно защищать нашу индустрию. Китай это делает, США это делают. Европа сейчас – самый открытый рынок в мире. И в этих условиях решением должен быть не протекционизм, но последовательность – то есть, чтобы мы не связывали наших производителей правилами, которыми мы не связываем импортеров из-за пределов ЕС", – сказал Макрон.

Он отметил, что в некоторых сферах уже начались шаги для исправления искаженной конкуренции – как, например, с налогообложением китайских электромобилей, которые дешевле за счет субсидирования производства.

"Нам следует сосредоточиться на некоторых стратегических сферах – таких как "чистые технологии", химпром, сталь, автомобильная индустрия, ОПК. Иначе европейцев "подвинут". Это – защитная стратегия, но она нужна – потому что мы сталкиваемся с нечестной конкуренцией, в которой уже не уважаются правила Всемирной торговой организации", – сказал президент Франции.

Ранее в стратегическом докладе правительства Франции выступили с идеей введения ЕС 30% общей пошлины на китайские товары или 30% обесценивания евро относительно юаня, чтобы противодействовать наплыву дешевого импорта из Китая.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна начать масштабную кампанию по объединению экономик стран-членов ЕС в условиях жесткой глобальной конкуренции.