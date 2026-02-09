У Франції закликають ЄС жорсткіше протидіяти імпорту з Китаю

У Франції вважають, що Європейський Союз повинен розглянути можливість введення 30% загального мита на китайські товари або 30% знецінення євро щодо юаня, щоб протидіяти напливу дешевого імпорту.

Про це йдеться у стратегічному звіті французького уряду, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Доповідь була підготовлена Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, консультативним органом французького уряду, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру і визначає довгострокову державну політику.

У звіті зазначили, що Європа зіштовхується з різким зростанням конкурентного тиску з боку Китаю, оскільки китайські компанії завойовують частку ринку, в тому числі в галузях, які раніше домінували європейські країни.

Аналіз показав, що сектори, які мають ключове значення для промислової бази Європи, включаючи автомобілі, верстати, хімікати та акумулятори, зараз знаходяться під прямою загрозою, причому чверть французького експорту і до двох третин німецького виробництва піддаються конкуренції з боку Китаю.

Згідно з консультаціями з європейськими виробниками, цей стрибок зумовлений вищою якістю китайських продуктів та стійкою перевагою у вартості на 30-40%.

Глава установи Клеман Бон заявив, що у поєднанні з "недооціненою" китайською валютою, промисловий прогрес Пекіна ризикує штовхнути Європу в цикл "руйнівного знищення", якщо не вжити заходів.

Також зауважимо, що останнім часом заговорили у багатьох країнах Європи про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.

13 листопада у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.