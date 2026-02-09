Фон дер Ляєн вважає, що ЄС повинен діяти інакше в умовах глобальної конкуренції

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія повинна розпочати масштабну кампанію з об'єднання економік країн-членів ЄС в умовах жорсткої глобальної конкуренції.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн попередила, що світ "все більше формується силою, стратегічною конкуренцією та зброєю залежності".

Єдиним рішенням, на її думку, є підвищення конкурентоспроможності ЄС для підтримки "прагнення до незалежності".

"Очевидно, що ми більше не можемо діяти як зазвичай. Розбіжності в національних правилах та умовах торгівлі між державами-членами заважають підприємствам реалізувати свій повний потенціал і обмежують конкурентоспроможність Європи. Нашим головним завданням має бути усунення цих внутрішніх бар'єрів", – зазначила президентка Єврокомісії.

Це повідомлення з'явилося в той час, коли лідери ЄС готуються до зустрічі у четвер, 12 лютого, під час якої вони обговорять конкурентоспроможність ЄС перед обличчям таких суперників, як Китай і США.

Головним питанням порядку денного є те, як інтегрувати єдиний ринок і використовувати розмір економіки ЄС, щоб континент не опинився на узбіччі.

Нещодавно Європейська комісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Марія Луїс Албукерке заявила, що Європа повинна зберігати контроль над ключовими технологіями, що лежать в основі економіки регіону.

Також писали, що у Франції вважають, що Європейський Союз повинен розглянути можливість введення 30% загального мита на китайські товари або 30% знецінення євро щодо юаня, щоб протидіяти напливу дешевого імпорту.